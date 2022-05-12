В Сбере заявили, что против России ведется кибервойна

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в четверг, 12 мая заявил, что с конца февраля банк находится под непрерывными кибератаками, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек.

Кузнецов, в частности, сказал: «С момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров. Одна из наиболее мощных зафиксирована 6 мая. Ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован ботнетом, состоящим из более чем 27 тыс. устройств. Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка».

Зампред правления Сбербанка также заявил, что организация постоянно борется с деятельностью хакеров.

«Центр киберзащиты Сбербанка в режиме 24/7 ведет анализ киберугроз и оперативно реагирует на них. Банк ежедневно фиксирует до нескольких десятков одновременных DDoS-атак, – сообщил Станислав Кузнецов.

Москва, Иван Бабурин

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