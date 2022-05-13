Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России

Американская Sylvamo компания производитель бумаги SvetoCopy в пятницу, 13 мая, заявила, что уходит из России и ведет переговоры о продаже своего бизнеса в стране.

В релизе компании говорится: «Мы приняли решение покинуть Россию. Мы делаем это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса».

В Sylvamo также сообщили, что компания планирует завершить процесс продажи в кратчайшие сроки, но для начала необходимо получить одобрение совета директоров и разрешение властей.

Москва, Иван Бабурин

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