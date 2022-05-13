В Грузии осталось зерна менее чем на две недели

Глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Леван Силагава в пятницу,13 мая, заявил, что запасов пшеницы в Грузии хватит только на десять дней, – сообщает грузинское агентство «Бизнес формула».

В интервью агентству Силагава сказал: «К сожалению, запасы пшеницы в стране минимальны, запасов хватит на десять дней, и в ближайшие несколько дней работу прекратят и те три мельницы, которые до этого работали. Завоз пшеницы уже месяцы не имеет смысла, так как импортная пошлина на муку нулевая, а на пшеницу действует плавающая пошлина. Сегодня это 120 долларов за тонну. Исходя из этого, уже месяцы агрессивно поставляется мука, замещая пшеницу».

Также Салагава сообщил , что члены Ассоциации требуют встречи с премьер-министром Грузии для того, чтобы добиться нивелирования разницы между пошлинами на импорт муки и пшеницей».

«Последние переговоры с министерствами экономического профиля закончились неудачно. Тем временем работнки мельниц теряют работу. Мы предлагали изменения налоговых режимов, что по нашему мнению, могло бы улучшить ситуацию, однако из-за разногласий решение не было принято. Единственный выход – это встреча с премьером» – заявил глава Ассоциации производителей зерна и муки Грузии.

Тбилиси, Иван Бабурин

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