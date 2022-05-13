В апреле в России ускорилась годовая инфляция и выросли цены

Федеральная служба государственной статистики в пятницу, 13 мая, сообщила, что в России годовая инфляция в апреле 2022 года ускорилась до 17,83% против 16,69% в марте.

Согласно данным ведомства в России за январь-апрель 2022 года цены в России выросли на 11,67%.

Также Росстат сообщает, что продовольственные товары в апреле подорожали на 2,87% по сравнению с мартом и на 20,48% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,53% и на 20,19% соответственно.

Плодоовощная продукция в апреле подешевела на 0,35% после скачка на 14,22% в марте. В частности, помидоры подешевели на 14,2%, бананы – на 10,2%, капуста – на 6,4%, огурцы – на 6%, апельсины – на 2,5%, чеснок – на 2,2%. Свекла подорожала на 19,2%, яблоки – на 10,7%, картофель – на 9,9%, лук – на 8,7%, морковь – на 8,3%, виноград – на 3,9%.

Сахарный песок в апреле подорожал лишь на 0,2% после скачка цен на 44% в марте.

Подорожала крупа: рис – на 8,7%, гречка – на 5,2%, овсяная и перловая – на 4,1%, пшено – на 3,8%. Горох и фасоль стали дороже на 5%.

Среди прочих продовольственных товаров значительно подорожали: маргарин – на 12,9%, зефир, черный чай, какао, молоко сгущенное с сахаром, печенье – на 7,1-8,9%, молоко, йогурт, майонез, соки фруктовые, перец черный, соль, напитки газированные, вода минеральная, кетчуп, мороженое, кофе, чай зеленый, пряники – на 5,0-7,0%.

Также сообщается, что в апреле из непродовольственных товаров более всего выросли цены на входящие в рекомендуемый перечень непродовольственные товары первой необходимости: туалетное мыло – на 12%, прокладки гигиенические – на 11,9%, мыло хозяйственное – на 10,2%, спички – на 8,3%, пасты зубные – на 8,1%, порошки стиральные – на 7,3%.

При этом после мартовского существенного удорожания в апреле подешевели телерадиотовары (в среднем на 14,7%), электротовары и бытовые приборы (на 7%).

Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров снизились в апреле цены: на флеш-накопители USB – на 15,6%, телевизоры – на 14,6%, мониторы для настольного компьютера – на 14,2%, ноутбуки – на 13,2%, моноблоки – на 8,6%.

В группе электротоваров и других бытовых приборов стали дешевле: электропылесосы напольные – на 14,1%, электроутюги – на 11,3%, стиральные машины – на 8,5%, холодильники – на 7,7%, плиты бытовые – на 7,5%, электрочайники – на 7,1%.

Газовое моторное топливо в апреле подешевело на 7,5%, дизельное топливо – на 0,5%, бензин автомобильный – на 0,2%.

Среди прочих непродовольственных товаров подешевели: смартфоны – на 5,6%, ювелирные изделия – на 5,0%, наушники беспроводные – на 4,0%.

Среди услуг пассажирского транспорта в апреле значительно увеличились тарифы на авиаперелет экономическим классом – на 16,1%.

Недельная инфляция в начале мая замедлилась до 0,12%, что оказалось ниже, чем в начале мая 2021 года, поэтому годовая инфляция в начале мая перестала расти и даже незначительно снизилась.

Банк России прогнозирует, что по итогам года инфляция в стране будет в диапазоне 18-23%, в 2023 году – снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных «Интерфаксом» в начале мая по инфляции в 2022 году, равняется 19,3% (снизился с 22,7% по опросу в начале апреля), в 2023 году – 8,6%.

Москва, Иван Бабурин

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