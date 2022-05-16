Казахстан создаст хаб на берегу Каспийского моря

пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в понедельник, 15 мая сообщила, что Казахстан в морском порту Актау на берегу Каспийского моря создаст контейнерный хаб.

Сообщается, что новый транспортный узел станет частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Для его строительства будут привлечены мировые контейнерные операции, такие как MSC, Maersk, PSA Group.

«Хаб будет строиться на территории Свободной экономической зоны (СЭЗ ) «Морпорт Актау», где уже реализовано 18 проектов и 25 находятся в стадии реализации», – сообщила пресс-служба казахстанского министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Следует отметить, что работа СЭЗ в основном ориентирована на развитие нефтедобывающей и нефтехимической промышленности, строительной отрасли, портов и туристической отрасли. СЭЗ существует 19 лет, за эти годы в ее развитие было вложено 260,7 млрд тенге, из которых иностранные инвестиции составляют 168 млрд тенге.

Нур-Султан, Иван Бабурин

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