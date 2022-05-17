Производители консервов пожаловались на нехватку сырья для банок

Российские производители рыбных консервов ощутили нехватку сырья для консервных банок, сообщило Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Цены на белую жесть подскочили, поэтому подорожала даже традиционно недорогая рыбная продукция в банках.

Ведомство отметило, что российского сырья недостаточно для покрытия всех потребностей консервных заводов. Поставщики в Европе и Японии прекратили сотрудничество, и все заказы на импортное сырье пришлось переадресовать в Китай, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев уточнил, что российские производители закупали за границей и белую жесть, и готовые банки. Если отечественных мощностей по производству консервной тары пока достаточно, то с сырьем возникли проблемы. Производители опасаются, что Китай не справится с возросшим спросом.

Рыбохозяйственная отрасль в 2021 году произвела четыре миллиона тонн продукции, объем добычи водных биоресурсов увеличился до пяти миллионов тонн. Виктория Абрамченко на совещании подчеркнула важность поддержки рыбохозяйственного бизнеса и импортозамещения кормов, посадочного материала, комплектующих для строительства судов, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной спецоперации на Донбассе. Российские военные отправились защищать население ЛДНР после просьбы руководства республик.

Москва, Наталья Рязанова

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