Итальянский газовый концерн открывает счета в Газпромбанке

Итальянский энергетический концерн Eni во вторник, 17 мая сообщил, что начал процесс открытия расчетных счетов типа «K» в Газпромбанке.

В компании сообщили, что речь идет о двух счетах – один в евро, второй в рублях. Eni пошла на такой шаг в качестве меры предосторожности, так как крайние сроки оплаты поставок газа наступят ближайшие несколько дней.

«Это следует из одностороннего требования ООО «Газпром экспорт» о внесении изменений в действующие договоры между сторонами в соответствии с новым порядком расчетов за газ, установленным Российской Федерацией. Любые возможные риски или расходы, связанные с этой новой процедурой оплаты, будут возложены на ООО «Газпром экспорт», – уточняется в пресс-релизе, распространенном Eni.

Итальянский газовый гигант также отмечает, что ООО «Газпром экспорт» и соответствующие российские федеральные органы подтвердили, что выставление счетов и оплата по-прежнему будут производиться в евро. Что агент клиринга на Московской бирже, осуществит конвертацию в рубли в течение 48 часов без какого-либо участия Центрального банка России. В случае каких-либо задержек или технической невозможности своевременно завершить конверсию это не повлияет на поставки.

Как сообщает Eni, «новая процедура должна быть нейтральной как с точки зрения затрат, так и с точки зрения риска, и не должна быть несовместима с существующими санкциями».

Напомним, что ранее Еврокомиссия заявляла об отрицательном отношении к открытию компаниями рублевых счетов для оплаты газа из России.

Следует отметить, что Италия является третьим по объему экспортным рынком ПАО «Газпром» после Германии и Турции. В 2021 году, по данным ФТС России, поставки составили 18,445 млрд куб. м.

Рим, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»