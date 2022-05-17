Минэкономразвития предсказывает инфляцию в 2022 году на уровне более 17 процентов

Министерство экономического развития РФ во вторник, 17 мая, внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Так, в ведомстве прогнозируют, что инфляция в 2022 г ожидается на уровне 17,5%, при этом в 2023 году ожидается ее замедление до 6,1% . Спад российского ВВП в 2022 году составит 7,8%, в 2023-м замедлится до 0,7%.

Кроме того, в российском минэке планируют, что безработица в 2022 году составит 6,7%, а в 2023-м снизится до 6,6%, в 2024 году – до 5,4%, в 2025 году – до 4,5%

«Реальные доходы населения снизятся в 2022 году на 6,8%, зарплаты в реальном выражении – на 3,8%. Среднегодовой курс доллара в 2022 году ожидается на уровне 76,7 рубля, к концу года может составить 76 рублей», – сообщили в минэкономразвития РФ.

Москва, Иван Бабурин

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