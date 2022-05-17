США разрешили европейским и американским нефтяным компаниям проводить операции в Венесуэле

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во вторник, 17 мая, заявила, что Соединенные Штаты одобрили возобновление операций для нефтяных компаний США и Европы в стране, – сообщает РИА Новости.

В своем Twitter Родригес написала: «Боливарианское правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле».

Ранее во вторник в СМИ прошла информация, что высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что американский минфин выдал генеральную лицензию, позволяющую нефтяной компании Chevron начать переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране.

Как сообщали СМИ, американский высокопоставленный чиновник подчеркнул, что данное послабление дает возможность вести диалог о будущей деятельности и пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.

Следует напомнить, что в 2019 году США ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, наиболее болезненной из которых была блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов.

Каракас, Иван Бабурин

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