российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 мая 2022, 20:32 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Карты «Мир» начнут принимать в турецких отелях

Александр Новак. Фото: официальный сайт Госдумы

Вице-премьер РФ Александр Новак в среду, 18 мая, заявил, что в турецких отелях появятся терминалы для оплаты картой «Мир», – сообщают СМИ.

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать эти карты. Договорились, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях и гостиницах, и сегодня мы с нашими турецкими партнерами это подробно обсудили», – сообщил российский вице-премьер.

Как сообщает Интерфакс, на сегодняшний карты «Мир» принимают три турецких банка: Is Bankasi, Ziraat Bankasi и Vakifbank.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Россия, Экономика,