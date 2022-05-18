Карты «Мир» начнут принимать в турецких отелях

Вице-премьер РФ Александр Новак в среду, 18 мая, заявил, что в турецких отелях появятся терминалы для оплаты картой «Мир», – сообщают СМИ.

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать эти карты. Договорились, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях и гостиницах, и сегодня мы с нашими турецкими партнерами это подробно обсудили», – сообщил российский вице-премьер.

Как сообщает Интерфакс, на сегодняшний карты «Мир» принимают три турецких банка: Is Bankasi, Ziraat Bankasi и Vakifbank.

Москва, Иван Бабурин

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