Российские строители начали работать в Луганске и Донецке

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду, 18 мая, заявил, что первые строители из России приступили к восстановлению Донецка и Луганска, – сообщает телеканал «Крым-24».

В эфире телеканала Хуснуллин сказал: «Оценки мы сейчас ведем, я их не готов пока назвать, но решения, что будем восстанавливать, что будем финансировать, уже приняты. Сейчас работают в Донецке и Луганске не просто специалисты по оценке, а уже строители заехали. В Луганск зашло 283 единицы техники, зашло буквально позавчера, уже заехала первая тысяча строителей. Также мобилизуются все ресурсы, которые возможно задействовать внутри республик».

Москва, Иван Бабурин

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