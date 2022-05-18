Израиль начал экспортные поставки марихуаны в США

Министерство здравоохранения Израиля в среду, 18 мая, сообщило, что страна стала экспортером медицинской марихуаны. Первая, пробная партия семян растения отправлена в США. Ведутся переговоры о продолжении импорта, – сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что принципиальное решение, допускающее экспорт марихуаны, израильское правительство приняло еще в августе 2021 года. Целью этого решения была поддержка новой отрасли. Объем экспорта марихуаны из Израиля, оценивается в 2-3 миллиарда долларов в год.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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