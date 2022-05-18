Цены на российский газ для «дальнего зарубежья» могут вырасти более чем на 70 процентов

Минэкономразвития РФ обнародовало основные параметры сценарных условий социально-экономического развития России на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно данным, опцубликованным на сайте министерства, цены на российский газ для дальнего зарубежья в 2022 году вырастут почти на 72% – до 523,3 доллара за тысячу кубометров, а среднеконтрактные цены, в том числе в страны СНГ, в текущем году вырастут на 65% – до 453 долларов, – сообщается на сайте министерства.

Сообщается, что стоимость газа из России для стран дальнего зарубежья в текущем году ожидается, по базовому сценарию, на уровне 523,3 доллара за тысячу кубометров. Это на 71,8% выше показателя 2021 года – 304,6 доллара. Аналогичный показатель на следующие три года ниже: 431,1 доллара, 381 доллар и 336,7 доллара за тысячу кубометров соответственно.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»