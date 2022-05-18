Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание» в среду, 18 мая, заявил, что в России может быть легализована криптовалюта.

Отвечая на соответствующий вопрос, Мантуров сказал: «Я считаю, что да. Вопрос – когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться. Сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются. Но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться. Но, еще раз, – это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми правилами, которые будут сформулированы».

Следует напомнить, что в апреле текущего премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что выступает против признания криптовалюты в качестве платежного средства.

Москва, Иван Бабурин

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