Страны Северной Европы подписали соглашение о ветряной энергетике

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на встрече в датском порту Эсбьерг в среду, 18 мая, подписали соглашение о расширении производства ветряной энергии в Северном море, – сообщает Датское радио.

Сообщается, что глава кабмина Дании Метте Фредериксен на церемонии подписания соглашения сказала: «Мы создадим тысячи рабочих мест и создадим более экологичное и безопасное будущее для всех нас».

Цель подписанного главами правительств Дании, Бельгии, Германии и Нидерландов соглашения состоит в том, чтобы удвоить показатели производства ветряной энергии в Северном море к 2050 году. Таким образом, около 230 миллионов европейских домохозяйств смогут быть обеспечены электроэнергией.

Копенгаген, Иван Бабурин

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