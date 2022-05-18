Россия продлит ограничения на экспорт удобрений

Вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании правительственной комиссии по АПК в среду, 18 мая, заявила, что квоты на экспорт азотных и азотсодержащих удобрений будут продлены как минимум до конца 2022 года. Текущие ограничения действуют до 31 мая, – сообщает деловое издание Ведомости.

Сообщается, что Абрамченко подчеркнула, что поставки на внутренний рынок для производителей должны оставаться приоритетными.

«С 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. аграриям предстоит закупить свыше 15 млн. тонн удобрений, что на 23% больше, чем годом ранее. Принятые правительством меры по обеспечению аграриев необходимыми ресурсами уже доказали свою эффективность», -заявила Виктория Абрамченко.

Ранее в среду, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений

Москва, Иван Бабурин

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