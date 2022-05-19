Центробанк разрешил продавать любую валюту, кроме долларов и евро

Центральный банк России в четверг, 19 мая, сообщил, что разрешает продавать гражданам наличную иностранную валюту, за исключением американской и европейской.



В сообщении на Telegram-канале ЦБ говорится: «Банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро».

Послабление ЦБ объяснил наличием у банков остатков иностранных валют.

В Центробанке указали, что по долларам и евро до 9 сентября сохраняются уже введенные ограничения: граждане могут купить только валюту, поступившую в кассы с 9 апреля.

Следует напомнить, что Центральный банк России в начале марта запретил кредитным организациям продавать наличную валюту за рубли. Снять ее в долларах могли только те, у кого уже был валютный счет. При этом сумма ограничивалась $10 тыс. Безналично клиенты банков могут покупать любую валюту и открывать новые счета и вклады.



Москва, Иван Бабурин

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