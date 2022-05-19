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Пятница, 20 мая 2022, 01:59 мск

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Россия продолжит продавать за рубеж излишки продовольствия

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в четверг, 19 мая, заявила, что страна достаточно инвестирует в агропромышленный комплекс, чтобы иметь возможность «реализовывать излишки за рубеж», поэтому оснований для прекращения экспорта продовольствия у нет, – сообщают СМИ.

В частности, Абрамченко сказала: «Россия всегда была крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции, конечно, излишки мы настроены продавать, на это настроен наш агропромышленный комплекс, мы вкладывали большие инвестиции в агропромышленный комплекс как раз для того, чтобы накормить себя и излишки реализовывать за рубеж».

«Говорить о том, что мы прекратим это делать, я не вижу никаких оснований. Да, наверное, поменяются маршруты. Да, мы будем искать новые возможности в новых государствах. Мир большой, в мире много населения, это население привыкло к качественным российским товарам, в том числе к российскому продовольствию. Интерес к российскому продовольствию растет и я не вижу никаких причин для беспокойства», – заявила российский вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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