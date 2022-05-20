Литва прекращает закупки российской электроэнергии

Оператор системы передачи электроэнергии Литвы Litgrid в пятницу, 20 мая сообщил, что с 22 мая будет прекращен импорт российского электричества в Литву.

В сообщении Litgrid говорится: «Биржевой оператор электричества Nord Pool 20 мая 2022 года принял решение остановить торговлю российским электричеством группой предприятий «Интер РАО», которые являются единственными импортерами электричества из России в страны Балтии. С воскресенья импорт российского электричества в Литву прекратится».

Сообщается также, что в ранее в пятницу, 20 мая «Интер РАО» подтвердила получение уведомления биржи Nord Pool о приостановке торгов российской электроэнергией.

Вильнюс, Иван Бабурин

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