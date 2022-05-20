Сбербанку рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2021 год

Председатель правительства России Михаил Мишустин в пятницу, 20 мая, подписал распоряжение с рекомендацией минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка не выплачивать дивиденды по итогам 2021 год.

В документе говорится, что распоряжение относится к дивидендам по обыкновенным и привилегированным акциям и вводится «в целях обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций Российской Федерации».

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года по МСФО составила 1,246 трлн руб. В 2020 году Сбербанк выплатил дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, в 2019 г. – 56%. Сбербанк до начала военной спецоперации на Украине анонсировал выплаты дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли, то есть порядка 623 млрд руб.

Следует отметить, что ранее правительство также предписало не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года банку ВТБ. До введения санкций ВТБ планировал выплатить своим акционерам 50%, или 163,5 млрд руб.

Москва, Иван Бабурин

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