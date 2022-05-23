Мантуров призвал страны БРИКС создать совместные производства без «ненадежных партнеров»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в понедельник, 23 мая обратился к коллегам из стран БРИКС (Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР) с призывом создать совместные производства по переработке нефти и газа без участия «ненадежных партнеров», – сообщает ТАСС.

Мантуров на встрече с министрами промышленности стран БРИКС заявил: «По сравнению с рядом других стран, мы с вами, конечно, во многом защищены от рисков, учитывая наше на дежно выстроенное взаимодействие в этой сфере. Но у нас есть возможности сдвигаться в сторону более высокомаржинальных продуктов, получаемых при глубокой переработке нефти и газа. В этой части есть хорошие возможности в создании совместных производств, закрывающих все наши потребности без участия внешних, ненадежных партнеров».

Кроме того, глава российского минпромторга, говоря о вопросах биологической безопасности, отметил, что учитывая сильные позиции Китая и Индии в производстве фармсубстанций, совместные усилия «могли бы изменить мировой баланс сил в разработке инновационных лекарств и вакцин, проведении совместных исследований по перспективным угрозам для здоровья и жизни наших граждан».

«Наши страны уже встали на этот путь, наладив оперативное сотрудничество в борьбе с пандемией», – сказал Мантуров.

В ходе встречи глава минпромторга РФ также пригласил своих коллег из БРИКС на Петербургский международный экономический форум, который состоится в июне.

Следует отметить, что ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил мнение, что «страны БРИКС, вероятно, станут основой нового миропорядка».

Москва, Иван Бабурин

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