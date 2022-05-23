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Понедельник, 23 мая 2022, 18:48 мск

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В России смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки

Министерство финансов России в понедельник, 23 мая сообщило о смягчении требования об обязательной продаже экспортной выручки в иностранной валюте. Теперь экспортеры обязаны продавать 50% валюты вместо 80%, – сообщается на сайте министерства.

В сообщении минфина говорится: «Сегодня в минфине России подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного указом № 79».

Свое решение министерство объяснило стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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