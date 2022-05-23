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Понедельник, 23 мая 2022, 19:04 мск

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Сеть популярных кофеен объявила об уходе из России

Американская сеть кофеен Starbucks в понедельник, 23 мая заявила об уходе с российского рынка.

На сайте компании сообщается: «Starbucks приняла решение уйти [из России] и больше не будет представлена на российском рынке».

Следует напомнить, что в начале марта сеть кофеен приостановила работу кофеен и отгрузку продукции. Starbucks закроет в России 130 кофеен, но продолжит выплачивать зарплату сотрудникам в течение шести месяцев и поможет перейти на новую работу.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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