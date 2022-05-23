Financial Times: Саудовская Аравия поддержит Россию, тогда как Запад пытается ее изолировать

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что королевство поддержит Россию в качестве члена группы производителей нефти ОПЕК+ пока Запад пытается изолировать страну и ее экономику, – сообщает Financial Times.

В интервью изданию Абдель Азиз бен Салман сказал, что Эр-Рияд надеется «выработать соглашение со странами ОПЕК+, в том числе и с Россией». Он также добавил, что «мир должен ценить то, что делает» альянс производителей нефти.

«Слова принца Абдель Азиза служат свидетельством того, что традиционный американский союзник решил поддержать Россию в тот период, когда Запад пытается изолировать страну от мировой экономики, а снижение объемов добычи в России ставит под сомнение ее участие в ОПЕК+», – пишет FT

Издание также сообщает, что Эр-Рияд не поддался давлению Запада и отказался нарастить добычу нефти, чтобы ослабить ценовое давление после начала российской специальной операции на Украине. Это свое решение Эр-Рияд объяснил тем, что дефицита в поставках нет.

Эр-Рияд, Иван Бабурин

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