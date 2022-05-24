США не продлят лицензию на обслуживание долга РФ

Соединенные Штаты отказались продлевать срок действия генеральной лицензии OFAC, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. В официальном уведомлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что действие OFAC истекает 25 мая в 07:01 мск.

В опубликованном на сайте министерства финансов США уведомлении говорится: «Управление по контролю за иностранными активами Минфина США не будет возобновлять положения генеральной лицензии 9С <...>, действие которой истекает 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск.).

Следует напомнить, что ранее американского минфина Джанет Йеллен заявляла, что «разумно было бы предположить, что лицензия завершит свое действие».

Вашингтон, Иван Бабурин

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