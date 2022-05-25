В Германии готовятся заключить 15-летний контракт на поставки американского СПГ

Американский энергетический холдинг Sempra Energy в среду, 25 мая, заявил, что будет продавать около 2,25 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год крупнейшему производителю электроэнергии Германии RWE AG, – сообщили в Sempra Energy.

Генеральный директор RWE Supply & Trading Андре Страке сказал: «Партнерство будет способствовать диверсификации портфеля поставок газа RWE и Германии и, таким образом, повысит безопасность поставок в Европе на долгосрочной основе».

В сою очередь в американском энергохолдинге заявили, что «условия сделки предусматривают переговоры и завершение окончательного 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн. тонн СПГ в год».

Sempra Energy – крупнейший калифорнийский энергетический холдинг. Включает в себя множество дочерних компаний, которые инвестируют, развивают и эксплуатируют энергетическую инфраструктуру, а также предоставляют электрические и газовые услуги клиентам в Северной Америке. Sempra Energy была образована в 1998 году.

Вашингтон, Иван Бабурин

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