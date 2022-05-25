В минтруда назвали размер прожиточного минимума после индексации

Министерство труда и социальной защиты РФ в среду, 25 мая, сообщило, что прожиточный минимум для трудоспособного населения после индексации составит 15 172 руб.

В ведомстве со ссылкой на главу министерства Антона Котякова сообщили, что «прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль. В целом по стране прожиточный минимум на душу населения после индексации увеличится на 10% и составит 13 919 рублей».

Сообщается, что глава минтруда Антон Котяков сообщил: «С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 млн россиян»

Кроме того, глава ведомства заявил, что дополнительные заявления для пересчета выплат после индексации подавать не нужно

«Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется», – сказал Коптяков.

Президент России Владимир Путин в среду, 25 мая, на заседании президиума Госсовета в среду объявил об индексации и повышении на 10% пенсий, прожиточного минимума и МРОТ.

Москва, Иван Бабурин

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