УВЗ будет производить вагоны на заводе в Луганске

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе форума «Единой России» «Предпринимательство в новой экономической реальности» в четверг, 26 мая, заявил, что Российский концерн «Уралвагонзавод» будет производить вагоны на базе Стахановского завода в ЛНР, – сообщают СМИ.

Сообщается, что глава ЛНР сказал следующее: «У меня был руководитель «Уралвагонзавода». Они заинтересовались данным заводом, и в ближайшее время, я думаю, между нами будет заключен определенный договор. «Уралвагонзавод» на базе нашего завода будет производить специализированные вагоны: зерновозы, цистерны и так далее. В настоящее время идет работа над подготовкой правовых отношений заключения договора».

Луганск, Иван Бабурин

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