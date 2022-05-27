Финляндия призвала ЕС полностью отказаться от российских нефти и газа

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на вашингтонском экспертном центре CSIS в пятницу, 27 мая, заявил, что Евросоюз должен отказаться от поставок российских нефти и газа, – сообщают СМИ.

Отметив, что Финляндия не испытает проблем без российских энергоносителей, Хаависто заявил, что его страна «выступает за эмбарго как на нефть, так и на газ».

«Конечно, мы не хотим стрелять себе в ногу. Это понятно. Но для Финляндии оба запрета – не проблема», – сказал глава финского внешнеполитического ведомства.

Вместе с этим министр заявил, что если Европа откажется от российских нефти и газа, то это будет сделано навсегда.

«Я думаю, что это сдвиг навсегда. Трубопровод можно перерубить лишь однажды», – заявил финский дипломат, но при этом отметил, что «в Финляндии с пониманием относятся к альтернативным точкам зрения в странах, где существует серьезная зависимость от российского топлива».

Хельсинки, Иван Бабурин

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