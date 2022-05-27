Профессиональная косметика Wella покидает Россию

Немецкий производитель профессиональной косметики Wella в пятницу, 27 мая, сообщил, что прекращает поставки в Россию, – сообщает издание «Деловой Петербург».

Как сообщает издание, компания Wella разослала своим партнерам письмо о прекращении деятельности в России. В письме указано, что «компания прекращает производство и коммерческую деятельность, а также больше не производит и не продает продукцию под своими брендами, включая Londa».

«Компания передала право собственности независимой российской операционной команде, которая состоит из бывших сотрудников Wella Company, для завершения выхода с рынка в полном соответствии с законодательством РФ», – пишет «Деловой Петербург».

В письме говорится, что «передача права собственности вступает в силу немедленно» и что «компания не получит прибыли от этой сделки».

В свою очередь, в пресс-службе минпромторга России заявили, что бренды и продукция немецкой косметической компании Wella не будут иметь проблем с поставками на российский рынок, так как «продукция марки Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта и никаких препятствий для поставок указанной продукции через альтернативные логистические каналы нет».

В министерстве также напомнили, что краску для волос на территории Российской Федерации производят компании Юникосметик, Русская косметика, БИГ, Эстель и др.

Москва, Иван Бабурин

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