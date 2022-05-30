Газпром уведомил о прекращении поставок газа компании GasTerra в Нидерланды

Нидерландская компания GasTerra в понедельник, 30 мая, заявила, что ПАО «Газпром» уведомил ее о прекращении поставок с 31 мая.

В заявлении GasTerra говорится, что в итоге по текущему контракту она не получит 2 млрд. кубометров природного газа. При этом, нидерландская энергетическая компания добавила, что не знает, справится ли европейский рынок с потерей приходивших через нее 2 млрд. кубов газа без серьезных последствий.

Амстердам, Иван Бабурин

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