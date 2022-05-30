Инфляция в Германии побила рекорд середины 70-х годов

Федеральное статистическое управление Германии (Statistisches Bundesamt) в понедельник, 30 мая, сообщило, что инфляция по итогам мая в годовом выражении составила 7,9%, свидетельствуют предварительные данные. В апреле годовая инфляция составляла 7,4%.

Ведомство сообщило, что «в последний раз такой же высокой, как в мае 2022 года инфляция была зимой 1973-1974 годов, и тогда это было связано с нефтяным кризисом».

Как отметили в германском статуправлении, значительно на уровень инфляции повлияли цены на энергоносители – они подскочили на 38,3% в годовом выражении. Цены на продукты питания выросли на 11,1%. Рост цен на услуги по сравнению с апрелем (3,2%) замедлился до 2,9%. В мае по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в ФРГ выросли на 0,9%.

Сообщается, что по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), потребительские цены в Германии в мае ускорили рост до 8,7%.



Берлин, Иван Бабурин

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