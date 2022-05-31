Швеция решила отказаться от добычи угля, нефти и природного газа

Риксдаг (парламент) Швеции во вторник, 31 мая, одобрил предложение правительства о запрете добычи угля, нефти и природного газа, а также ужесточении правил добычи квасцовой глины в стране, – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шведского парламента.

В пресс-релизе законодательного органа Швеции сообщается: «Парламент дал согласие на новые правила, касающихся добычи веществ, оказывающих негативное воздействие на людей и окружающую среду. Предложение означает запрет на добычу каменного и бурого угля, сырой нефти, сланцевой нефти и природного газа. Разрешения больше не будут выдаваться».

В шведском риксдаге пояснили, принятое решение означает, что «лицо, обращающееся за разрешением на работу с квасцовой глиной, должно соответствовать определенным требованиям».

Сообщается, что поправки к экологическому кодексу и закону о недрах Швеции вступают в силу с 1 июля 2022 года.

Стокгольм, Иван Бабурин

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