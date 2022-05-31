Премьер-министр Италии заявил, что санкции против России это «на очень-очень-очень долго»

Премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе во вторник, 31 мая, заявил, что антироссийские санкции в отношении импорта газа и нефти будут действовать очень долго, – сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции Драги заявил представителям СМИ: «Не будем обманываться, эти санкции продлятся очень-очень-очень долго. Из-за состояния вещей, торговые линии будут изменены, возможно, на многие годы, если не навсегда».

Также итальянский премьер сказал о необходимости налаживать общеевропейские связи в сфере бюджетной политики и в направлениях, «которых не хватает, в частности, по российской нефти и впоследствии по газу».

Брюссель, Иван Бабурин

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