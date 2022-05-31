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Вторник, 31 мая 2022, 19:45 мск

Новости Экономика

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Газпром останавливает поставки газа в Германию и Данию

фото: pixabay

ООО «Газпром Экспорт» во вторник, 31 мая, сообщило, что в связи не поступлением платежей за апрель по ситуации на конец дня, останавливает поставки для Shell Energy Europe Limited в Германию и для датской Orsted с 1 июня.

Сообщается, что Shell Energy Europe уведомила «Газпром экспорт», что платить по контракту на поставку газа в Германию в рублях отказывается.

Датская компания Orsted также уведомила ООО «Газпром Экспорт», что не намерена осуществлять платежи за российский газ в рублях.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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