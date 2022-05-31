Основной германский покупатель российского газа впервые оплатил за поставки по схеме Москвы

Германская энергетическая компания Uniper, главный покупатель российского газа, провела первый платеж за «голубое топливо» по новой схеме с использованием рублевого счета, – сообщает агентство Reuters.

Как пишет агентство, в компании сообщили, что «как и другие компании в Германии и Европе, Uniper изменил метод оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро, в соответствии с новым механизмом платежей. Первые платежи осуществлены в конце мая».

Сообщается также, что в Uniper также отметили, что «действуют в соответствии с санкциями и могут продолжать своевременно выполнять условия контракта».

Берлин, Иван Бабурин

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