российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 мая 2022, 19:45 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Основной германский покупатель российского газа впервые оплатил за поставки по схеме Москвы

Германская энергетическая компания Uniper, главный покупатель российского газа, провела первый платеж за «голубое топливо» по новой схеме с использованием рублевого счета, – сообщает агентство Reuters.

Как пишет агентство, в компании сообщили, что «как и другие компании в Германии и Европе, Uniper изменил метод оплаты поставок газа из России. Uniper платит в евро, в соответствии с новым механизмом платежей. Первые платежи осуществлены в конце мая».

Сообщается также, что в Uniper также отметили, что «действуют в соответствии с санкциями и могут продолжать своевременно выполнять условия контракта».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Россия, Экономика,