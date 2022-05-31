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Вторник, 31 мая 2022, 19:45 мск

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В ЕС обсуждают запрет на покупку третьими странами российской нефти

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе во вторник, 31 мая, заявил, что страны Евросоюза планируют запретить покупку нефти у России третьим странам, – сообщает РИА Новости.

Польский премьер на пресс-конференции, в частности, сказал: «Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны – страны за пределами Европейского союза».

Напомним, что в понедельник, 30 мая, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти, которое затронет две трети объема ее поставок.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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