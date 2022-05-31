WSJ: В ЕС планируют ввести запрет страхования танкеров с российской нефтью

Страны Евросоюза в рамках шестого пакета санкций намерены ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, – сообщает газета The Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС пишет, что «нефтетрейдеры и судовладельцы отмечают, что запрет на страхование европейскими компаниями танкеров с российской нефтью является наиболее серьезным финансовым оружием, которое позволит ЕС нанести ощутимый ущерб экономике России».

«Мало кто из компаний будет готов транспортировать нефть без страховки, говорят эксперты. Эта мера, введенная ранее в отношении Ирана, уже показала свою эффективность», – пишет The Wall Street Journal.

Вашингтон, Иван Бабурин

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