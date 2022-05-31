Цены на газ для населения Литвы поднимаются более чем на 40 процентов

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы во вторник, 31 мая, сообщил, что цены на газ для населения республики повышаются на 27,5 – 41,5% в зависимости от объема потребляемого газа. Новые тарифы на газ для бытовых потребителей вступят в силу с 1 июля.

Как пишет Интерфакс, в ГСРЭ Литвы сообщили, что с учетом государственной субсидии цена 1 кубометра газа для потребителей, использующих газ только для приготовления пищи (первая группа), вырастет на 27,5% – до 1,02 евро (с учетом НДС), для потребителей, использующих газ для отопления (до 20 тыс. кубометров в год, вторая группа) – на 40% до 77 центов, с потребление более 20 тыс. кубометров в год (третья группа) – на 41,5%, до 75 центов.

Сообщается, что в отсутствии госсубсидий тариф с 1 июля для первой группы потребителей достиг бы 1,56 евро (на 96% больше, чем в настоящее время), для второй – 1,31 евро (в 2,4 раза больше), для третьей – 1,29 евро (в 2,45 больше).

По данным ГСРЭ, наибольшее влияние на рост цен на газ оказали изменения на европейских газовых биржах: цена природного газа во втором полугодии прогнозируется на уровне 90-100 евро за 1 МВт.ч в эквиваленте. Между тем в 2016-2020 годах средние биржевые цены не достигали 25 евро за 1 МВт.ч.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 30 мая, правительство Литвы приняло решение покрыть часть расходов бытовым потребителям на природный газ. Субсидия будет выплачиваться с июля до конца декабря 2022 года. По прогнозам на эти цели из государственного бюджета будет направлено около 53 млн евро. Следует отметить, что литовский Сейм в этом году уже выделил 570 млн. евро для компенсации тарифов на электроэнергию и газ.

Вильнюс, Иван Бабурин

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