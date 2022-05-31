Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин на российскую нефть

Пошлины на российскую нефть готова предложить ввести Еврокомиссия (ЕК), если страны-члены Евросоюза не смогут договориться о сроках прекращения трубопроводных поставок, не попавших под эмбарго ЕС, – сообщает Financial Times.

Ссылаясь на высокопоставленного представителя ЕК, издание пишет, что «члены сообщества будут готовы согласовать пошлины, если Будапешт не согласится обозначить четкие сроки отказа от получения нефти по трубопроводу «Дружба».

FT также указывает, что цель такого шага – «сделать российские поставки менее привлекательными для европейских стран, не имеющих выхода к морю, в первую очередь для Венгрии, либо вынудить российские компании продавать нефть с дисконтом, чтобы в бюджет России поступало меньше денег».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»