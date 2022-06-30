СМИ: Берлин рискует потерять 200 миллиардов евро за полгода

Результаты исследования, проведенного по заказу Ассоциации баварского бизнеса, говорят о том, что в случае прекращения Россией экспорта энергоносителей, Берлин лишится почти 200 миллиардов евро всего за полгода, – сообщает американское издание Breitbart.

По оценкам исследователей, отключение от поставок российского газа приведет к потерям в размере 193 миллиардов евро за полгода, в результате чего немецкая экономика сократится на 12,7%.

«В целом, очевидно, что с остановкой поставок мы будем двигаться к рецессии со всеми последствиями для занятости и сплоченности нашего общества. Поэтому мы призываем по возможности не допустить эмбарго на природный газ», – говорится в докладе Ассоциации баварского бизнеса.

«Страна Владимира Путина уже резко сократила поставки газа в Германию, по-видимому, в ответ на продолжающуюся напряженность в отношениях. В результате этого немецкие власти предупредили, что для сохранения электроснабжения возможно придется ввести нормирование. Ситуация тяжелая даже летом может значительно ухудшиться зимой, когда потребление газа резко возрастет», – говорится в статье Breitbart.

Берлин, Иван Бабурин

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