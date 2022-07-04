Инфляция в Турции превысила 78 процентов

Уровень инфляции в Турции в июне вырос до 78,6 процента, что является самым высоким показателем с 1998 года. Об этом сообщило Статистическое управление Турции. Резкий рост цен во многом был связан с обвалом турецкой лиры, которая за год потеряла почти половину своей стоимости по отношению к доллару, пишет AFP. Группа независимых турецких экономистов, между тем, утверждает, что реальная инфляция более чем вдвое превышает официальную цифру.

По сравнению с маем потребительские цены выросли на 4,95% в месячном исчислении после роста на 2,98% в предыдущем месяце. В мае прошлого года инфляция составила 16,6 процента, затем ее рост ускорился.

В июне на рост цен в годовом исчислении повлияли продукты питания и безалкогольные напитки (93,9 процента), а также транспорт (123,4 процента) и бытовая техника (81,1 процента).

Инфляция стала горячей темой в Турции, поскольку до президентских выборов, запланированных на июнь 2023 года, осталось меньше года. Оппозиция и многие экономисты обвиняют статистическое управление Турции в занижении инфляции потребительских цен более, чем наполовину.

Группа исследования инфляции (Enag), состоящая из независимых турецких экономистов, заявила, что инфляция фактически выросла на 175,5% в годовом исчислении, что более чем вдвое превышает официальный уровень.

Несмотря на ускорение инфляции и опасения по поводу дальнейшего роста цен в результате войны на Украине, центральный банк Турции по-прежнему отказывается повышать ключевую процентную ставку, которая с декабря остается стабильной на уровне 14 процентов.

Вопреки классическим экономическим теориям президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что высокие процентные ставки поддерживают инфляцию, напоминает AFP.

Анкара, Елена Васильева

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