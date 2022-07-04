Лондон вводит санкции против Минска за поддержку России

Правительство Великобритании в понедельник, 4 июля, опубликовало на своем сайте заявление, в котором говорится, что Лондон введет во вторник, 5 июля, санкции против Белоруссии за поддержку России в спецоперации на Украине.

В заявлении британского правительства говорится: «Правительство Великобритании завтра (5 июля 2022 года) введет новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим Лукашенко продолжает активно содействовать незаконному вторжению Путина».

Под запрет со стороны Великобритании попадает экспорт в Белоруссию товаров «люкс», включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки, а также импорт в Соединенное королевство белорусских железа и стали.

В заявлении Лондона говорится: «Санкции включают экспорт товаров люкс, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки, импорт белорусских железа и стали».

«Новые санкции в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 млн. фунтов», – говорится в заявлении правительства Великобритании .

Лондон, Иван Бабурин

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