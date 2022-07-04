В США ко Дню независимости подорожали гамбургеры

Американское фермерское бюро (АФБ) в День независмости США в понедельник, 4 июля, сообщило, что праздничный стол этого года обошелся американцам дороже на 17%.

«Средняя стоимость «стола» составила порядка $70 на 10 персон за традиционное барбекю с чизбургерами, курицей, свининой, гарниром из картофельного салата и мороженым на десерт. Больше всего подорожали гамбургеры. Говяжий фарш подорожал на 36%, куриная грудка – на 33%, свинина – на 31%, булочки для гамбургеров – на 16%, ванильное мороженое – на 10%», – сообщили в АФБ.

После публикации исследования американские СМИ назвали подорожание «байденфляцией».

Так, обозреватель телеканала Fox Business, в частности, написал: «Даже основные продукты, такие как молоко, подорожали почти на 16%, а яйца выросли на поразительные 32%. Фактически «байденфляция» обошлась средней американской семье в $635 только в прошлом месяце. А за следующий год это составит более $7600, даже если цены перестанут расти».

В свою очередь издание Americans for tax reform назвало праздничный ужин в нынешнем году «самым дорогим на эту дату».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»