Фермеры в Нидерландах заблокировали супермаркеты

Нидерландские фермеры, протестующие против климатической политики властей, в понедельник, 4 июля, перекрыли крупные супермаркеты страны, – сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По информации NOS, фермеры перекрыли доступ к складам магазинов в городах Алмер, Алкмар, Бред, Бейлен, Девентер, Зволл, Неймеген и ряде других тяжелой техникой после того, как правительство страны приняло более жесткие требования по ограничению выбросов азота в атмосферу.

«Действиями возмущенных людей была заблокирована работа таких крупных супермаркетов как Albert Heijn, Jumbo и Lidle. Полиция начала задержание фермеров. Она выписывает им штрафы», – сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Фермеры в Нидерландах жалуются на то, что проводимая правительством политика по сокращению выбросов азота приведет к разорению многих хозяйств, поскольку большим источником азота являются сельскохозяйственные удобрения и продукты жизнедеятельности скота.

Амстердам, Иван Бабурин

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