Поляков призвали экономить электричество

Экономить электричество на фоне прекращения поставок из России газа и угля призвал поляков глава Управления регулирования энергетики (URE) страны Рафал Гавин, – сообщает радиостанция TOK FM.

В эфире радиостанции Гавин сказал: «Энергию нужно экономить всегда, в кризисной ситуации любое событие на мировом рынке может вызвать ограничения на поставки сырья и может вызвать риски. На сегодняшний день рисков мы не видим, но ситуация на мировом рынке настолько изменчива, непредсказуема, что стоит экономить энергию, чтобы дополнительно помочь себе в зимний сезон»

«Дефицит электроэнергии и тепла зимой – это тема, которая находится в головах всех нас: потребителей, предпринимателей и политиков, потому что это проблема, которая затрагивает не только нашу страну. Можно сказать, что это глобальная проблема – проблема доступности сырья и его цены, и все это, к сожалению, переводится на ситуацию на энергетическом рынке. Мы говорим об энергетическом сырье, прежде всего о газе. С ситуацией в этом секторе мы сталкиваемся уже как минимум год, но в связи с конфликтом, который идет за нашей восточной границей, возникла и тема угля, его доступности, поскольку крупным поставщиком угля на европейские рынки была Россия», – заявил польский чиновник и добавил: «Аналогичная ситуация с углем. Так что экономить, конечно, всегда стоит, стоит дуть на холодное, особенно когда мы говорим, что доступность угля не столько может быть ограничена, сколько могут быть трудности в вопросе его транспортировки, доставки, поэтому, безусловно, стоит экономить энергию, чтобы не спровоцировать ситуацию дефицит».

Кроме того, глава URE пообещал Европе тяжелую зиму из-за прекращения поставок энергоресурсов из России.

«Я думаю, что эта зима не будет легкой во всей Европе. Всем известно, что поставки газа ограничиваются с восточного направления в очередные страны. Это приводит к тому, что становится реальным риск дефицита этого сырья на всем европейском рынке», – сказал Рафал Гавин.

Варшава, Иван Бабурин

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