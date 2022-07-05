В Великобритании готовится забастовка машинистов локомотивов

Профсоюз машинистов поездов Великобритании ASLEF во вторник, 5 июля, проводит опрос среди входящих в него десяти компаний о проведении общенациональной забастовки летом, – сообщает британское издание Financial Times.

Сообщается, что машинисты хотят потребовать повышения зарплаты в соответствии с темпами инфляции Сотрудники трех компаний, входящих в профсоюз уже поддержали проведение забастовки. Результаты опроса станут известны на следующей неделе.

Лидер профсоюза ASLEF Мик Уилан заявил изданию, что акции будут скоординированными, и фактически это будет первая общенациональная забастовка машинистов с 1995 года.

«Мы полагаем, что ее эффект будет масштабным. Это лето будет неспокойным. Она будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем это было в прошлом. Мы не так часто выходим на забастовки», – сказал Уилан.

Председатель профсоюза также отметил, что машинистам было предложено повышение зарплат на 2%, однако они считают, что увеличение должно покрывать темпы инфляции в Великобритании, которые к октябрю, как ожидается, ускорятся до 11%.

Источники FT отмечают, что возможности для замены машинистов очень ограничены в отрасли, при том, что, в случае одновременного выхода членов профсоюза ASLEF на забастовку в работе останется менее 10% железнодорожной сети.

Сообщается также, что к забастовке готовится объединяющий сотрудников железнодорожных станций и касс профсоюз TSSA.

Следует напомнить, что протесты членов британского профсоюза железнодорожного, морского и других видов транспорта (RMT) в июне практически парализовали железнодорожное сообщение в Великобритании.

Лондон, Иван Бабурин

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