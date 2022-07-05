Путин подписал указ о репатриации иностранной валюты и валюты РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 июля, подписал указ о репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ.

Согласно указу президента РФ, российские компании смогут выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций, размещая в их пользу бонды с аналогичными условиями, в том числе сроками и доходностью. Правительственная комиссия сможет вводить ограничения на зачисление экспортерами валюты на зарубежные счета.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации говорится: «Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».

Своим указом президент России запретил резидентам страны зачислять на зарубежные счета валютные средства, полученные в виде дивидендов от российских компаний.

Речь, в частности, идет об установленном в феврале запрете для резидентов зачислять иностранную валюту на свои зарубежные счета. Для физлиц это ограничение позже было скорректировано и сейчас, согласно информации Центробанка, распространяется на переводы россиян свыше $1 млн.

Согласно тексту указа, положение о запрете таких операций применяется, «в случае если зачисление иностранной валюты и осуществление переводов денежных средств связаны с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов».

Москва, Иван Бабурин

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