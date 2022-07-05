Венгрия физически не может отказаться от поставок российского газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 5 июля заявил, что его страна физически не может отказаться от использования российских энергоносителей, заменив их поставками топлива из других стран, – сообщает телеканала CNN.

В интервью телеканалу глава венгерского МИДа сказал: «Если поставки из России прекратятся, то не будет физической возможности их заменить. География определила инфраструктуру. Чтобы поменять каналы поставок, необходимо несколько лет, а также большое количество денежных средств. В нынешнем случае для замены поставщика газа потребуется несколько лет. Пять, шесть, семь лет»».

Следует напомнить, что еще 8 июня Сийярто заявлял, что Венгрия не поддержит санкции против России, которые ставят под угрозу газовое снабжение страны.

Отметим, что настоящее время Венгрия, как и еще девять европейских стран, оплачивает поставки газа из России в рублях.

Будапешт, Иван Бабурин

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