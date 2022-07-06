США и союзники хотят назначить предельную цену для российской нефти в пределах $60

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в среду, 6 июля, сообщило, что США с союзниками обсуждают установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне $40-60 за баррель.

Агентство пишет, что в ходе дискуссий, которые начались в преддверии саммита G7 в Германии 26-28 июня, союзники изучают несколько способов ограничить доходы России от нефти. При этом они стремятся свести к минимуму воздействие таких мер на собственную экономику.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает также, что администрация Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким.

«Цель состоит в том, чтобы сократить доходы Москвы, но есть риск, что плохо реализованные меры приведут к скачку цен на нефть. Диапазон обсуждаемых предельных цен колеблется от того, что считается предельной себестоимостью производства в России, и цены на российскую нефть до начала специальной военной операции на Украине», – говорят собеседники агенства.

Между тем, согласно данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2022 года на лондонской бирже ICE в среду, 6 июля, снижалась более чем на 3% и находилась ниже $99 за баррель впервые с 19 апреля 2022 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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